12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? Maaşlar iki parça halinde...

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? Maaşlar iki parça halinde...

2023 yılında memur ve emeklilerin maaşları yeniden güncellendi. Yüzde 30'luk zam sonrası en düşük memur maaşı 11.848 TL olurken, en düşük emekli maaşı ise 5500 TL oldu. Milyonlarca vatandaş, memur ve emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyor. Peki, "Emekli memur maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatar?" İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 16:27
  • 1
  • 11
Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? Maaşlar iki parça halinde...

Emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 30'a yükseldi. Buna göre en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu. Şimdi ise vatandaşlar, "Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?"," 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı" sorusunu gündeme taşıdı.İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? Maaşlar iki parça halinde...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzde 30'luk zam sonrası en düşük memur maaşı 11.848 TL olurken, en düşük emekli maaşı ise 5500 TL oldu. Maaşlara yapılan zam oranlarının belli olmasının ardından farkların hesaplara geçiş tarihi de merak konusu oldu.2023 Ocak zammı sonrasında zamlı maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.

  • 3
  • 11
Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? Maaşlar iki parça halinde...

ARALIK AY ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak.

  • 4
  • 11
Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? Maaşlar iki parça halinde...

Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı.

  • 5
  • 11
Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak? 2023 ZAMLI memur ve emekli maaşları yattı mı, hangi gün? Maaşlar iki parça halinde...

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40