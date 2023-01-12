12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişkenlik devam ediyor. Özellikle araç sahipleri, "Benzin ve motorine indirim var mı, gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Benzine 11 Ocak Çarşamba günü 63 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Peki, "Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?", "Benzin ve motorine indirim gelecek mi?" İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 12 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:13
  • 1
  • 9
12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri ise 12 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor.İ şte, bugünün güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 18,89 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 18,88 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL

  • 3
  • 9
12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

Ankara

Benzin fiyatı: 19,14 TL

Motorin fiyatı: 22,29 TL

  • 4
  • 9
12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

İzmir

Benzin fiyatı: 19,07 TL

Motorin fiyatı: 22,39 TL

  • 5
  • 9
12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı bekleniyor.