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12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişkenlik devam ediyor. Özellikle araç sahipleri, "Benzin ve motorine indirim var mı, gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Benzine 11 Ocak Çarşamba günü 63 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Peki, "Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?", "Benzin ve motorine indirim gelecek mi?" İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 12 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:54Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:13