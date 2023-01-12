12 Ocak benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 Güncel akaryakıt fiyatları! İstanbul, İzmir, Ankara...

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri ise 12 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor.İ şte, bugünün güncel fiyat listesi...