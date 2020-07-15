15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli ve malullük aylığı alanlar bayram öncesi verilecek ikramiyenin tarihini merak ediyordu. 1.000 TL ikramiyenin hangi tarihte ödeneceği konusunda araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 12:05
  • 1
  • 12
Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli (SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri) bayram ikramiyesi ile rahat nefes alacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü 31 Temmuz'a denk geliyor. Hükümet ikramiye müjdesini günler öncesinden verdi. İlk kez 2018 yılında verilen bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlara da ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.

  • 3
  • 12
Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

  • 4
  • 12
Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 12
Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.