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Emeklilere rahat nefes aldıracak ikramiye tarihi açıklandı! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli ve malullük aylığı alanlar bayram öncesi verilecek ikramiyenin tarihini merak ediyordu. 1.000 TL ikramiyenin hangi tarihte ödeneceği konusunda araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.07.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 12:05
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