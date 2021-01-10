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Emekli maaş farkları için beklenen tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memurlara 2021 yılı için yapılacak zam oranı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. İşte, 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2021 20:24Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 20:24
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Emekli maaş farkları için beklenen tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için beklenen tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için beklenen tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için beklenen tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için beklenen tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?