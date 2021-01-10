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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR personel alımı: İlkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları... İŞKUR personel alımı: İlkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...
İlkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı devam ediyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından personel alım ilanları açıyor. Kurum içi ve dışı olmak üzere alımlar yakından takip ediliyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, ilkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı...
Giriş Tarihi: 10.01.2021 22:48
İlkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı ve başvuru şartları yakından takip ediliyor. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından kamu işçisi ve kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı aranmaması ve puanın 60 altı olmasından dolayı ilanlara başvuruların yüksek olması bekleniyor. İlana başvuru yapmak isteyenler ise İŞKUR üzerinden kayıt oluşturmaları lazım. İşte, ilkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığına bu yıl 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında istihdam edilecek 1772 sözleşmeli personel alınacak.
AA muhabirinin ulaştığı son dakika bilgisine göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Bu istihdamlarla İçişleri Bakanlığına son 4 yılın en yüksek sözleşmeli personel alımı yapılmış olacak.
Alım kapsamında, bu yıl 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında 1462 personel görevlendirilecek. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak.
Söz konusu personel alımına ilişkin ilana, İçişleri Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden ulaşılabilecek.