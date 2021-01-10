İŞKUR personel alımı: İlkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı! İşte başvuru şartları...

İlkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı devam ediyor. Pandemi döneminde iş arayışında olanlar için İŞKUR tarafından personel alım ilanları açıyor. Kurum içi ve dışı olmak üzere alımlar yakından takip ediliyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 60 KPSS şartı ile kamu işçisi alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız. İşte, ilkokul mezunu, KPSS olmadan 3500-4000 TL maaşla personel alımı...