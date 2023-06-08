08 Haziran 2023, Perşembe
Hükümetin ana hedefi bu! Dar gelirli enflasyona karşı korunacak! İşte 10 adımlı eylem planı! Kira ve fatura detayına dikkat
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında yaşanan ekonomik sorunların çözümünde izlenecek yol haritasını anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız" derken öncelik dar gelirli vatandaşı korumak olacak. Enflasyonun dar gelirliler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak politikalara hız verilecek. Vatandaşa yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları düşürülecek.
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:06
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