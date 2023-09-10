10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

Memurlara yapılacak ocak ayı zammı Hakem Kurulu kararı ve enflasyon tahminleri ile netleşirken, bu artış özel sektör çalışanlarını da yakından ilgilendiriyor. Memur maaşı ile bağlantılı olarak kıdem tazminatı tavanında da artış yaşanıyor. Peki yeni dönemde artış kime nasıl yansıyacak? İşte o hesaplama...

Giriş Tarihi: 10.09.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 07:56
  • 1
  • 10
Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

Memurların Ocak zammı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararıyla yüzde 15 olarak belirlenirken, enflasyon farkı da Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65'lik 2023 yılı TÜFE tahminiyle ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

Bu tahmin, memurların enflasyon farkının yüzde 29.96 olacağını, yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranının bununla yüzde 49.46'yı bulacağını gösterdi.

  • 3
  • 10
Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

Memur maaş katsayısında yaşanacak bu artış kamu görevlilerinin yanı sıra memur emeklilerine, sosyal destek ödemelerine de yansırken, özel sektördeki işçilerin kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

  • 4
  • 10
Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

KİMLERE YANSIYACAK?
Kıdem tazminatı tavanı geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 17.55 artışla 23 bin 489 lira 83 kuruşa çıkarılmıştı.

  • 5
  • 10
Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor.