Kıdem tazminatı tavanında yüzde 49 artış! Kime nasıl yansıyacak?

Memurlara yapılacak ocak ayı zammı Hakem Kurulu kararı ve enflasyon tahminleri ile netleşirken, bu artış özel sektör çalışanlarını da yakından ilgilendiriyor. Memur maaşı ile bağlantılı olarak kıdem tazminatı tavanında da artış yaşanıyor. Peki yeni dönemde artış kime nasıl yansıyacak? İşte o hesaplama...