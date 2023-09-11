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Haberler Galeri 2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? E-Devlet başvuru...

2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? E-Devlet başvuru...

Aile Destek Programı kapsamındaki eylül ayı ödeme tarihi, birçok aile için büyük bir merak konusu haline geldi. Her ay belirli tarihlerde gerçekleşen destek ödemeleri, ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlıyor. Bu ödemeler, gelir seviyesine bağlı olarak 4 farklı dilimde yapılmaktadır ve eğitim, sağlık, barınma, ve gıda gibi temel ihtiyaçları kapsamaktadır. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:13
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2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? E-Devlet başvuru...

Aile Destek Programı kapsamındaki eylül ayı ödeme tarihi, birçok aile için büyük bir merak konusu haline geldi. Her ay belirli tarihlerde gerçekleşen destek ödemeleri, ailelerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlıyor. Bu ödemeler, gelir seviyesine bağlı olarak 4 farklı dilimde yapılmaktadır ve eğitim, sağlık, barınma, ve gıda gibi temel ihtiyaçları kapsamaktadır. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? E-Devlet başvuru...

EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Paketi ödemeleri Temmuz ayında sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak programın 1 yıl daha uzatıldığını ifade etmişti.

Eylül ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? E-Devlet başvuru...

AİLE DESTEK PROGRAMI EYLÜL AYI ÖDEME BİLGİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

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2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? E-Devlet başvuru...

e-DEVLET AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

📌BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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2023 Aile Destek Programı ne kadar, kaç TL oldu? Aile Destek Ödemesi Eylül ayı yattı mı, ayın kaçında? E-Devlet başvuru...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

🔸450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

🔸450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

🔸911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

🔸1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.