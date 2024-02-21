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Haberler Galeri 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

Milyonlarca emekli için beklenen müjdeli haber geldi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesinde önemli bir artışı duyurdu. Başkan Erdoğan, 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasını hatırlatarak, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Bu kararla birlikte emeklilerin yıllık ikramiye miktarı 6 bin liraya çıkmış oldu. Peki sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:42
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6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiye için zam müjdesini duyurdu. Bu haberin ardından, birçok kişi "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?" sorusunu sıkça araştırmaya başladı. Emeklilere yapılan zam ile ilgili müjdeli haberlerin yanı sıra, sosyal yardım alan kişilerin de bayram ikramiyesi alıp almayacağı merak konusu oldu.

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6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, 2024 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde önemli bir artış yaşanacak.

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6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

YÜZDE 50 ARTIŞ: 3 BİN LİRA

2024 yılında emeklilere verilecek bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek. Böylece, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 6 bin TL ödeme yapılacak.

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6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

ÖDEME TARİHLERİ

Ancak, bu artışla birlikte merak edilen bir konu da ödeme tarihleri oldu. Ramazan Bayramı'nın arefe günü olan 9 Nisan 2024'ten önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi ise 15 Haziran 2024 tarihinde olduğu için, Kurban Bayramı ikramiyesi de bu tarihten önce ödenecek.

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6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil,

yaşlılık aylığı,

ölüm aylığı ve iş görmezlik geliri alanlar,

şehit yakınları,

gaziler,

şampiyon sporcular ve

terörden zarar gören sivil vatandaşlar da faydalanabilecek.