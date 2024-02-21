HaberlerGaleri6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
Milyonlarca emekli için beklenen müjdeli haber geldi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyesinde önemli bir artışı duyurdu. Başkan Erdoğan, 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasını hatırlatarak, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Bu kararla birlikte emeklilerin yıllık ikramiye miktarı 6 bin liraya çıkmış oldu. Peki sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:42Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:42