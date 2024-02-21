6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...

ÖDEME TARİHLERİ

Ancak, bu artışla birlikte merak edilen bir konu da ödeme tarihleri oldu. Ramazan Bayramı'nın arefe günü olan 9 Nisan 2024'ten önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi ise 15 Haziran 2024 tarihinde olduğu için, Kurban Bayramı ikramiyesi de bu tarihten önce ödenecek.