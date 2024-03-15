Cudi ve Gabar'ın ardından Adana'dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Adana'da petrol arayacak.