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Haberler Galeri Cudi ve Gabar'ın ardından Adana'dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Cudi ve Gabar'ın ardından Adana'dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor

Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Adana'da petrol arayacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:05
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Cudi ve Gabar’ın ardından Adana’dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

İstanbul ile özdeşleşen 'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği iller için de kullanılmaya başlandı.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Adana’dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

O İLİMİZDE PETROL HEYECANI

Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hamlesiyle hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Adana'yı koydu.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Adana’dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Hali hazırda Şırnak'ın Kato ve Bestler-Dereler bölgesi, Siirt ve Van'da petrol keşif aramaları sürerken, TPAO yaklaşık 95 milyon TL yatırımla Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ruhsatlı sahada 10 sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Adana’dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

TPAO Karaisalı'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) alınan 297 hektarlık ruhsatlı alanda 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak.

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Cudi ve Gabar’ın ardından Adana’dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak’ın hamleleri meyvelerini veriyor

Proje çerçevesinde döner sondaj yöntemi uygulanacak olup, sıra ile açılacak sondaj kuyularında en fazla 2 bin 500 metreye kadar inilmesi planlanıyor.