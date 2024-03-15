15 Mart 2024, Cuma
Cudi ve Gabar'ın ardından Adana'dan petrol müjdesi bekleniyor! 95 milyon TL ile 10 sondaj kuyusu açılacak | Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor
Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi için çalışmalar devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerli ve milli kaynakları ortaya çıkarma kararlılığını sürdüren Türkiye, Şırnak, Siirt ve Van'dan sonra bu kez Adana'da petrol arayacak.
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:05
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