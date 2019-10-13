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Emekli intibak zammı son dakika 2019 | Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak?

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü intibak zammında. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri tarafından yakında takip edilen intibak zammında önemli gelişme. Emekli vatandaşlar gözünü Meclis'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur'lular intibak ile 355 liraya varan zam yolunun açılmasını isterken; memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Peki emekliler intibak ile ne kadar zam alacak? Emekli intibak zammı son dakika 2019


Giriş Tarihi: 13.10.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 08:33
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Emekli intibak zammı son dakika 2019 | Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak?

Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak bekliyor.

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Emekli intibak zammı son dakika 2019 | Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak?

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular intibak ile 355 liraya varan zam yolunun açılmasını isterken; memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor.

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Emekli intibak zammı son dakika 2019 | Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak?

SSK'LILARIN GÖZÜ MECLİS'TE
2000 yılından sonra emekli olanlara intibak uzun süredir gündemde.

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Emekli intibak zammı son dakika 2019 | Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak?

Anayasa Mahkemesi intibak için adresi Meclis olarak göstermişti.

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Emekli intibak zammı son dakika 2019 | Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak?

Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği rakamlara göre yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek.