Emekli intibak zammı son dakika 2019 | Emekliler intibak ile ne kadar zam alacak?

Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü intibak zammında. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri tarafından yakında takip edilen intibak zammında önemli gelişme. Emekli vatandaşlar gözünü Meclis'e çevirdi. SSK ve Bağ-Kur'lular intibak ile 355 liraya varan zam yolunun açılmasını isterken; memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Peki emekliler intibak ile ne kadar zam alacak? Emekli intibak zammı son dakika 2019







Giriş Tarihi: 13.10.2019 08:32 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 08:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





