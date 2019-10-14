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Emekliye 1.120 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesine yapılacak zam...

Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri ile ek gelirlerine kavuşuyor. Yılda 2 defa biner lira olmak suretiyle bayram ikramiyesine kavuşan milyonlarca emekli, zam beklentisi içerisinde. Peki, enflasyon artışı gelirse bayram ikramiyesine ne kadar zam gelir? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelebilir? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 04:42 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:52
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Emekliye 1.120 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesine yapılacak zam...

Emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelire kavuştu.

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Emekliye 1.120 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesine yapılacak zam...

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

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Emekliye 1.120 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesine yapılacak zam...

Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor.

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Emekliye 1.120 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesine yapılacak zam...

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutarın yıllık enflasyon oranında artırılmasını bekliyor.

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Emekliye 1.120 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesine yapılacak zam...

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak.