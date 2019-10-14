Emekliye 1.120 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin bayram ikramiyesine yapılacak zam...

Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri ile ek gelirlerine kavuşuyor. Yılda 2 defa biner lira olmak suretiyle bayram ikramiyesine kavuşan milyonlarca emekli, zam beklentisi içerisinde. Peki, enflasyon artışı gelirse bayram ikramiyesine ne kadar zam gelir? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelebilir? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...