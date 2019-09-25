Emekli intibak yasasında son durum ne? Emekli intibak yasası çıkacak mı? İntibak zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü kulağı intibak yasası ile ilgili çalışmalarda! 2000 sonrası emekliler, 2000 öncesi emeklilere oranla daha az maaş alıyor. Aradaki maaş farkı giderek açılırken, özellikle 2008 sonrası emekliler büyük mağduriyet yaşıyor. Emekliler maaş dengesi talebinde bulunurken, daha önce bir kez seyyanen zam uygulaması gerçekleştirilmişti. Seyyanen zam ile aradaki makasın kapatılması konuşulurken, emekli intibak yasası için gözler TBMM'de... Ombudsman daha önce emeklilerin talebine olumlu yanıt verirken, mahkemeler bireysel başvurular olduğu gerekçesiyle talepleri reddeti. Böylece intibak için tek formül Meclis'ten çıkacak karar olarak kaldı. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? Emekli intibak yasası çıkacak mı? İntibak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





