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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? sorusu milyonlarca emeklinin merakla yanıtını beklediği sorulardan. Yeni yılda enflasyon oranına göre yapılacak zamma odaklandı. Yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu. En son emeklilere intibak yasası ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada düzenlemenin taslak haline getirildiğine ve yılbaşından sonra meclise sunulduğuna yer verildi. Peki, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 15:50
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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Yeni yılda enflasyon oranına göre yapılacak zamma odaklandı. Yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu. En son emeklilere intibak yasası ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada düzenlemenin taslak haline getirildiğine ve yılbaşından sonra meclise sunulduğuna yer verildi. Peki, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenlerin yanıtları...

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor.

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 12.18 olacak. Böylece, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ocakta yüzde 6.82 artacak.

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Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Emekliler için ocak zam ayı olacak. Artışta enflasyon belirleyici olacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın kasım ayı beklenti anketi açıklandı.