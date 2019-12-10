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"Bitcoin 100 bin dolar olacak" dedi dünya ayaklandı
Kripto paralardan Bitcoin'in gelecekte 100 bin dolar değerinde olacağını söyleyen Anthony Pompliano, dünya basınının dikkatini çekti. Bitcoin destekçisi Anthony Pompliano kısa vade ve uzun vadeler hakkında da konuşurken, insanların kripto paraya ısınmakta zorlandığını söyledi. Aynı zamanda Blockchain tabanlı teknolojilerin de en az Bitcoin kadar devrimsel olabileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 10.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 13:57
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