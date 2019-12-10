10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

"Bitcoin 100 bin dolar olacak" dedi dünya ayaklandı

Kripto paralardan Bitcoin'in gelecekte 100 bin dolar değerinde olacağını söyleyen Anthony Pompliano, dünya basınının dikkatini çekti. Bitcoin destekçisi Anthony Pompliano kısa vade ve uzun vadeler hakkında da konuşurken, insanların kripto paraya ısınmakta zorlandığını söyledi. Aynı zamanda Blockchain tabanlı teknolojilerin de en az Bitcoin kadar devrimsel olabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 13:57
  • 1
  • 8
Bitcoin 100 bin dolar olacak dedi dünya ayaklandı

Kripto paralardan Bitcoin'in gelecekte 100 bin dolar değerinde olacağını söyleyen Anthony Pompliano, dünya basınının dikkatini çekti. Bitcoin destekçisi Anthony Pompliano kısa vade ve uzun vadeler hakkında da konuşurken, insanların kripto paraya ısınmakta zorlandığını söyledi. Aynı zamanda Blockchain tabanlı teknolojilerin de en az Bitcoin kadar devrimsel olabileceğini belirtti.

  • 2
  • 8
Bitcoin 100 bin dolar olacak dedi dünya ayaklandı

Morgan Creek Capital'in kurucu ortağı Pompliano, "Bence bu endüstriye giren herkes bunu Bitcoin ile yapıyor. Bitcoin hakkında bir şeyler duyuyorlar bunun hakkında araştırma yapmaya başlıyorlar ve sonra evrim başlıyor. Gidip kurumsal blockchain'i, tokenleştirilmiş menkul kıymetleri araştırıyorlar. Merkeziyetsiz finans uygulamaları da derken daha sonra herkes tekrar Bitcoin'e geri dönüyor. Şu an bu yolculuk 6 ay 12 ay veya 18 ay sürüyor ancak bence Bitcoin için en iyi olan şey zaman." şeklinde konuştu.

  • 3
  • 8
Bitcoin 100 bin dolar olacak dedi dünya ayaklandı

İnsanların Bitcoin'e alışması zaman alıyor diyerek bunun nedenini de açıklayan Pomp, insanlar buna alıştıkça fiyatın da artacağını vurguladı ve 2021 yılının Aralık ayı için de fiyat tahmini verdi. 2021 yılının Aralık ayı ortalarında lider kripto paranın 100.000 dolar olacağını belirten Pomp, bu yılki fiyat hareketliliğine bakıldığında haklı olabilir.

  • 4
  • 8
Bitcoin 100 bin dolar olacak dedi dünya ayaklandı

BİTCOİN NE KADAR?

1 Bitcoin 42 bin 544 TL

  • 5
  • 8
Bitcoin 100 bin dolar olacak dedi dünya ayaklandı

Kriptoloji nedir?

Kriptoloji, bir şifreleme bilimidir. Verilerin bir sisteme göre şifrelenmesidir. Kripto paralar ortam üzerinde şifrelerin oluşturulması ve çözülmesi aracılığıyla transfer edilir. Hash fonksiyonları gibi algoritmalar kullanılır.