"Bitcoin 100 bin dolar olacak" dedi dünya ayaklandı

Morgan Creek Capital'in kurucu ortağı Pompliano, "Bence bu endüstriye giren herkes bunu Bitcoin ile yapıyor. Bitcoin hakkında bir şeyler duyuyorlar bunun hakkında araştırma yapmaya başlıyorlar ve sonra evrim başlıyor. Gidip kurumsal blockchain'i, tokenleştirilmiş menkul kıymetleri araştırıyorlar. Merkeziyetsiz finans uygulamaları da derken daha sonra herkes tekrar Bitcoin'e geri dönüyor. Şu an bu yolculuk 6 ay 12 ay veya 18 ay sürüyor ancak bence Bitcoin için en iyi olan şey zaman." şeklinde konuştu.