KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması!

KYK borçları silinecek mi? Uzun süredir on binlerce öğrencinin gündeminde bu soru var. Öğrenciler KYK kredi borçlarının silinmesi için birçok kampanya düzenliyor. Devlet, eğitim süresi boyunca öğrencilere karşılıksız burs ve kolay taksitlerle geri ödenecek krediler veriyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci KYK kredisi ve bursu desteği alıyor. KYK kredisini ödemekte güçlük çektiğini belirten gençler KYK kredisinin silinmesini talep ediyor. Bu konu sık sık gündeme gelse de somut bir açıklama gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir çalışma müjdesi vermişti. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtlarken KYK borçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





