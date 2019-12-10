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KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması!

KYK borçları silinecek mi? Uzun süredir on binlerce öğrencinin gündeminde bu soru var. Öğrenciler KYK kredi borçlarının silinmesi için birçok kampanya düzenliyor. Devlet, eğitim süresi boyunca öğrencilere karşılıksız burs ve kolay taksitlerle geri ödenecek krediler veriyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci KYK kredisi ve bursu desteği alıyor. KYK kredisini ödemekte güçlük çektiğini belirten gençler KYK kredisinin silinmesini talep ediyor. Bu konu sık sık gündeme gelse de somut bir açıklama gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir çalışma müjdesi vermişti. Bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin sorularını yanıtlarken KYK borçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 16:10
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KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlarken, KYK borçlarına da değindi. KYK borçlarının silinmesi ile ilgili öğrencilerin uzun süredir talepleri var. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte Başkan Erdoğan'ın KYK borçları ile ilgili yaptığı açıklama...

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KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerden gelen KYK sorusuna şöyle yanıt verdi:

Bu şu anda gündemimizde, değerlendirmesini bütçeden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz bursu her müracaat eden alıyor.

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KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması!

Kredi olayı farklı. Borçlu olanların tamamiyle bu borçların silinmesi beklentisi olacaktır. O zaman kredi ya kalkacaktır burs verme noktasına gidilecektir. Değerlendirmesini yapıp o adımları atacağız.

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KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması!

BAKAN ALBAYRAK DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "KYK borçlarıyla ilgili çalışma yapıyoruz" dedi. Albayrak, çalışmanın borçları silme, erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

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KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan KYK borçları ile ilgili son dakika açıklaması!

KYK MÜDÜRÜ GEÇEN AY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili KYK Müdürü Recep Ali Er geçtiğimiz ay bir açıklama yapmıştı. Er, "Kredi borçlarını ödemeyenlere haciz geliyor mu?" sorusuna "Biz isteyen her öğrencimize kredi veriyoruz. Öğrencilik bittikten sonraki takipler ise Maliye Bakanlığı'nın kontrolünde. Bu konudaki uygulama şöyle: Borçların tahsili, öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Ama eğer öğrenci bir iş bulamadıysa, birer yıllık ertelemeler yapabiliyor.