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Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?

Hitit halka arz talep toplama işlemleri başladı. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Hitit hissesine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, talep toplama takvimini merak ediyor. Halka arz sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022 12:14
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Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?

Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit halka arz talep toplama süreci 23 Şubat'ta başladı. Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.("Hitit"), paylarının halk arzı için SPK'nın onay vermesinin ardından gözler talep toplama sürecine çevrildi. Hitit halka arz hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?

HİTİT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hitit halka arzında, 23- 24- 25 Şubat 2022 tarihlerinde talep toplanacak. ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co.) liderliğinde gerçekleştirilecek talep toplama sürecinin ardından, payların yüzde 27,6'sı halka arz edilecek.

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Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?

HİTİT PAY FİYATI NE KADAR?

Halka arz edilecek payların yüzde 78'i sermaye artışı, yüzde 22'si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup Hitit pay fiyatı 11,50-12,50 TL aralığında belirlendi.

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Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?

Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal, yüzde 25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405 - 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

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Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?

Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanmakta olup, Şirket ve ortaklar 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü de vermektedir.