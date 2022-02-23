HaberlerGaleriHitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?
Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?
Hitit halka arz talep toplama işlemleri başladı. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan Hitit hissesine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, talep toplama takvimini merak ediyor. Halka arz sürecine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...