25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca emekli, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekli maaşlarında yaşanan ciddi artış sonrasında gözler Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ödenen ikramiyelere çevrildi. Geçtiğimiz sene 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni artış gündeme geldi. Milyonlarca emekli gözlerini ikramiye ödemeleri için gelecek zam açıklamasına çevirdi. Konu hakkında masada 3 formülün yer aldığı konuşuluyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 18:48
  • 1
  • 14
Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları masaya geldi. Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. 2018 yılında yürürlüğe giren bayram ikramiyesi ödemesindeki tutar geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ocak ayında emekli maaşları ve asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Emekli bayram ikramiyeleri 2022 ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bayram ikramiyeleri yaklaşırken bakanlık 3 formülü masaya taşıdı. Enflasyonu yeniden değerleme oranı göz önüne alındığında ikramiyelerde emeklilerin yüzünü gülderecek bir artış bekleniyor.

  • 3
  • 14
Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl gelen zamla beraber 1100 TL'ye yükselmişti. Emekliler bu yıl da artış beklentisi içine girdi.

  • 4
  • 14
Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

Bilindiği üzere bu yıl asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmelerle maaşlara rekor seviyede artış yapılmıştı

  • 5
  • 14
Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...

Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışla ilgili olarak 3 ayrı formül masada yer alıyor: