Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları masaya geldi. Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. 2018 yılında yürürlüğe giren bayram ikramiyesi ödemesindeki tutar geçtiğimiz yıl 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ocak ayında emekli maaşları ve asgari ücrete yapılan zam sonrasında gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Emekli bayram ikramiyeleri 2022 ne kadar, kaç TL olacak?