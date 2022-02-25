25 Şubat 2022, Cuma
Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...
SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca emekli, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekli maaşlarında yaşanan ciddi artış sonrasında gözler Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ödenen ikramiyelere çevrildi. Geçtiğimiz sene 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni artış gündeme geldi. Milyonlarca emekli gözlerini ikramiye ödemeleri için gelecek zam açıklamasına çevirdi. Konu hakkında masada 3 formülün yer aldığı konuşuluyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...
Giriş Tarihi: 25.02.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 18:48
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14