Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL... Milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarına geçtiğimiz ay kavuştu. Maaşlarda yapılan ciddi artış sonrasında gözler şimdiden Temmuz ayına çevrildi. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. Hesaplamalar sonrasında emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...