25 Şubat 2022, Cuma
Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...
Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarında yaşanan ciddi artış sonrasında gözlerini Temmuz ayına çevirdi. 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri sonrasında emekli maaş zammı belli olacak. TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte şimdiden yüzde 3.6 enflasyon farkı gelmiş oldu. Net oranların belli olması için geriye 5 veri kaldı. En düşük maaşın emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacağı hesaplandı. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...
Giriş Tarihi: 25.02.2022 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 19:47
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14