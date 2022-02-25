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Haberler Galeri Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarında yaşanan ciddi artış sonrasında gözlerini Temmuz ayına çevirdi. 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri sonrasında emekli maaş zammı belli olacak. TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte şimdiden yüzde 3.6 enflasyon farkı gelmiş oldu. Net oranların belli olması için geriye 5 veri kaldı. En düşük maaşın emeklilerde 4 bin 744, memurlarda 7 bin 110 lirayı aşacağı hesaplandı. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2022 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022 19:47
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Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL... Milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarına geçtiğimiz ay kavuştu. Maaşlarda yapılan ciddi artış sonrasında gözler şimdiden Temmuz ayına çevrildi. Son verilere göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 11.10 artış gösterirken, memur ve emekli maaşları için de enflasyon farkı ortaya çıktı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. Hesaplamalar sonrasında emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

Milyonlarca memur ve emekli, bu yılın ilk zammını geçtiğimiz ay aldı.

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Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

Memurlara ve memur emeklilerine ilk olarak toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla yüzde 27.91 zam yansıtıldı.

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Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

Ayrıca 2.5 puanlık ilave zam da hayata geçirildi. Böylece yüzde 5'lik artış yüzde 7.5'e, toplam Ocak zammı da yüzde 30.95'e ulaştı.

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Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...

NASIL BELİRLENİYOR?

Maaş ve aylıklarında bir sonraki artışı Temmuz'da görecek olan memurlar ve memur emeklilerinin çifte zam alacağı ortaya çıktı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 11.10 olarak gerçekleşti.