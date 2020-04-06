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Haberler Galeri İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı PTT'den nasıl alınır? İşsiz kalanlara devlet tarafından verilen işsizlik maaşı her ayın 5'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Corona virüsü nedeniyle salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında işsizlik maaşı ödemelerinin PTT tarafından sağlanacağı bildirildi. Peki, 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı eve mi gelecek? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 10:17
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İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

Nisan ayı İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı nasıl alınacak? Bilindiği üzere işsizlik maaşı her ayın 5'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine PTT şubelerinin kapanması sonrası işsizlik maaşlarının nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, işsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

NİSAN AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, 5-6-7 Nisan'da işsizlik maaşların ödeneceğini bildirdi.

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İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

İŞSİZLİK MAAŞI EVE Mİ GELECEK?

Bakan Selçuk ayrıca işsizlik ödeneği ödemelerinin evden yapılacağını açıkladı.

PTT AŞ'nin İŞKUR ödemeleriyle ilgili yeni uygulaması ile hak sahibi vatandaşlar dolduracakları form ile ödeme bedellerini, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecek.

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İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı illerde giriş çıkışların kısıtlandırılması sonucu veya herhangi bir nedenle resmi ikametinde bulunmayan müşterilerin işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerini kolaylıkla alabilmeleri için yeni önlemler alındığı ifade edildi.

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İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL