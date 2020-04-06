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İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?
İşsizlik maaşı PTT'den nasıl alınır? İşsiz kalanlara devlet tarafından verilen işsizlik maaşı her ayın 5'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Corona virüsü nedeniyle salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında işsizlik maaşı ödemelerinin PTT tarafından sağlanacağı bildirildi. Peki, 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı eve mi gelecek? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:07Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 10:17