İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?

Nisan ayı İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı nasıl alınacak? Bilindiği üzere işsizlik maaşı her ayın 5'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine PTT şubelerinin kapanması sonrası işsizlik maaşlarının nasıl alınacağı araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, işsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...