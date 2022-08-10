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Haberler Galeri ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

Son dakika... ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? Piyasalar ABD'nin temmuz ayı enflasyon verisine kilitlendi. ABD'de devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Peki, 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:34
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ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

ABD enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2022 Temmuz ayı enflasyon verisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verisi bugün belli olacak. Piyasalarda etkili olan ABD enflasyon verisinin saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

ABD ENFLASYON VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD 2022 Temmuz ayı enflasyonu 10 Ağustos Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

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ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile "Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı" göstermişti.

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ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

Ülkede enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantısında da haziranda olduğu gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitmişti. Böylece Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için marttan bu yana politika faizini toplam 225 baz puan artırmıştı.

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ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

ABD'de çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8,7 artarak bir önceki aya kıyasla yavaşlama göstermesi yönünde.