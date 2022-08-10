10 Ağustos 2022, Çarşamba
ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?
Son dakika... ABD enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? Piyasalar ABD'nin temmuz ayı enflasyon verisine kilitlendi. ABD'de devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisine çevrildi. Peki, 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 09:34
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