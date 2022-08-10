ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?

ABD enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2022 Temmuz ayı enflasyon verisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verisi bugün belli olacak. Piyasalarda etkili olan ABD enflasyon verisinin saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...