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Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...

Emekli için çifte kazanç imkanı. İki defa tazminat hakkı. Ülkemizde milyonlarca emekli var ve bu emekliler 2021 yılında birçok haktan yararlandılar. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Üstelik ikinci tazminat ve ikinci maaşın yolu açılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte emekliye çifte tazminat için detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 22:20
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Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...

Milyonlarca emekliye çifte ikramiye müjdesi... Ülkemizde milyonlarca emekli var ve bu emekliler 2021 yılında birçok haktan yararlandılar. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından hiçbir ayrım bulunmuyor. Üstelik ikinci tazminat ve ikinci maaşın yolu açılıyor. Ancak emekli vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor.

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Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...

Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından hiçbir ayrım bulunmuyor.

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Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...

Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.

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Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...

İzin günleri de diğer çalışanlar gibi belirleniyor. Bir işyerinde çalışırken emeklilik şartları dolanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

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Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...

İSTİFAYA DİKKAT EDİN

Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına, yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını elde eden çalışan, emekli olup tekrar çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.