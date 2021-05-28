Emekli için çifte kazanç imkanı! İki defa tazminat hakkı! Ancak dikkat edilmesi gereken nokta...

Emekli için çifte kazanç imkanı. İki defa tazminat hakkı. Ülkemizde milyonlarca emekli var ve bu emekliler 2021 yılında birçok haktan yararlandılar. Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel yok. Üstelik ikinci tazminat ve ikinci maaşın yolu açılıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var. İşte emekliye çifte tazminat için detaylar...