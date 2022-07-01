Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı netleşmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler şimdi emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonucunda maaş hesaplamalar yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?