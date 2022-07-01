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Haberler Galeri Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı netleşmiş olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler şimdi emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonucunda maaş hesaplamalar yapıldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli maaş zammı belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 21:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 21:51
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Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C’li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına yılın ikinci zammını alacak. Önümüzdeki hafta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile maaş zam oranı netleşmiş olacak. 5 aylık farkın yüzde 35,64 olarak kesinleşmesi sonrasında beklenti anketi sonucunda yeni rakamlar geldi. 4 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında hesaplamalar sil baştan güncellenecek. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, emekli maaş zammı açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C’li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Emekliler için Temmuz zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C’li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Zam oranları için enflasyon verilerinin açıklanacağı 4 Temmuz beklenirken, bazı emeklilere yeni taban aylık düzenlemesiyle ikinci bir artış daha yapılacak.

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Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C’li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkarılacak. Maaşlara önce 4 Temmuz'da ortaya çıkacak zam oranı yansıtılacak.

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Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C’li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...

Artış sonrası aylık (ek ödeme dahil) 3 bin 500 liranın altında ise, ödeme 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Yani emeklilerin eline Temmuz'dan itibaren her ay en az 3 bin 500 lira geçecek. Temmuz zammı yansıtıldığında 3 bin 500 lirayı aşan emekli aylıklarında ilave bir artış olmayacak.