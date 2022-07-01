01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

Başkan Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu. Böylelikle net asgari ücret 5.500 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete gelen zam ile birçok kalemde maaşlarda artış yaşandı. Böylece emekli, çalışan, emekli olmak isteyen, stajyer, engelli gibi birçok kesim yeni maaş ve primleri yeniden hesaplanmış oldu. Hesaplamalar sonrasında güncel rakamları hesabımızde derledik. Peki, Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 19:22
  • 1
  • 11
Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

Asgari ücret zammı sonrasında birçok kalemde maaşlar yeniden değişti. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam oranı açıklandı. Başkan Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net olarak 5.500 liraya yükseldiğini duyurdu. Bazı kalemde değişen maaş tutarları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluştu. İşte, açıklanan zam oranıyla yeni maaş miktarı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

Asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı kalemlerde değişiklikler ortaya çıktı. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluştu.

  • 3
  • 11
Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

İŞSİZLİK MAAŞI DEĞİŞECEK

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

  • 4
  • 11
Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı. Yeni asgari ücretle en düşük günlük prim 68.9 lira, en yüksek prim ise 520 liraya çıktı.

  • 5
  • 11
Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 lira oldu.