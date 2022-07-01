Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...

Başkan Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu. Böylelikle net asgari ücret 5.500 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete gelen zam ile birçok kalemde maaşlarda artış yaşandı. Böylece emekli, çalışan, emekli olmak isteyen, stajyer, engelli gibi birçok kesim yeni maaş ve primleri yeniden hesaplanmış oldu. Hesaplamalar sonrasında güncel rakamları hesabımızde derledik. Peki, Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş miktarları...