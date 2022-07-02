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Haberler Galeri Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30'luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak

Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30'luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak

Milyonlarca asgari ücretlinin yeni maaşı belli oldu. Yeni ücret yüzde 30 Temmuz zammı ile net 5 bin 500 liraya çıktı. Yıllık artış yüzde 95'i geçti. Yapılan yeni Temmuz zammı yalnız asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Ayrıca pek çok gelir ve ödeme kalemedi değişecek. İşte artış yaşanacak alanlar...

Giriş Tarihi: 02.07.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 10:09
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Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30’luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30’luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışanları enflasyona karşı korumak için asgari ücrete 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 zam yaptıklarını belirterek, "Asgari ücret net 5.500 lira oldu.
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Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30’luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak
İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek" dedi. Başkan Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte memurlara da gelir vergisinden dolayı 300 lira artış olacağını söyledi.
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Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30’luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 95
Başkan Erdoğan, "Yılbaşında asgari ücrette yüzde 50 artış gerçekleştirmiştik. Gelen yükün tamamını da işverenin üstüne yıkmadık.

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Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30’luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak

Devlet olarak tüm maaşların asgari ücretteki kadar kısmından alınan vergilerden feragat ettik. Aralık-ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışın yetersiz kalmasına yol açtığını tespit ettik.

Kamu çalışanlarına zaten yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı zammı yapılacak.

Bakanlığımızın tüm taraflarla yaptığı çalışma sonrası yeni asgari ücret zammını belirledik" diye konuştu.