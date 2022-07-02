Yeni asgari ücret neleri değiştirecek? Yüzde 30'luk zamla birçok kalemde maaşlar ve yardımların miktarı artacak

Milyonlarca asgari ücretlinin yeni maaşı belli oldu. Yeni ücret yüzde 30 Temmuz zammı ile net 5 bin 500 liraya çıktı. Yıllık artış yüzde 95'i geçti. Yapılan yeni Temmuz zammı yalnız asgari ücretlileri değil, hemen herkesi etkileyecek. Ayrıca pek çok gelir ve ödeme kalemedi değişecek. İşte artış yaşanacak alanlar...

Giriş Tarihi: 02.07.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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