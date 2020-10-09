Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ek ödemeler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. Bu talep hayata geçerse 328 liraya varan artış görülecek. Peki, ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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