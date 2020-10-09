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Haberler Galeri Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ek ödemeler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. Bu talep hayata geçerse 328 liraya varan artış görülecek. Peki, ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 11:46
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Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2021 Ocak zammını heyecanla beklerken, ek ödeme artışı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başlandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yüzde 4 olan ek ödemenin 8-10 olması talep ediliyor. Ek ödeme artışı bu yönde olursa emeklilerin gelirlerinde 382 liraya varan artış görülecek. Emekli ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

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Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

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Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

EN ÇOK 637 LİRA

TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

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Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.

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Emekli ek ödeme artışı son dakika! Ek ödeme zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.