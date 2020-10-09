Bodrum'da konut satışları patladı!

Ceylan, bu nedenle insanların Bodrum'a ilgisinin arttığını, yazlıklara ciddi talep olduğunu kaydederek, "Yüksek talep nedeniyle ilçemizde son dönemde konut satışları katlandı. Talep yüksek olunca fiyatlarda da yüzde 30'a varan oranlarda artış yaşandı." diye konuştu.

Mevsimin uzaması ve okulların açılmaması nedeniyle insanların Bodrum'da ayrılmadığını anlatan Ceylan, "Kışlık nüfusu 200 bin civarında olan ilçemizde şu anda 400 bin kişi yaşıyor. Vatandaşlar yazlık evlerini kışın da kullanmak için tadilat yaptırıyor." açıklamasında bulundu.