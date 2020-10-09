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Bodrum'da konut satışları patladı!
Pandemi sonrası tatil bölgeleri ve yazlıklara ilginin artması, buralardaki konut piyasasını da canlandırdı. Bodrum'da konut satışları haziran, temmuz ve ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,1 arttı.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 14:54
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Bodrum'da konut satışları patladı!
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Bodrum'da konut satışları patladı!
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Bodrum'da konut satışları patladı!
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Bodrum'da konut satışları patladı!
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Bodrum'da konut satışları patladı!