Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zam oranı için görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte, Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklama...