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Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklama...
Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasının ardından net açıklamalar gelecek. Aralık ayında gerçekleşecek toplantılar sonrasında zam tutarı belli olacak. Yapılacak zam oranı tahminler ortaya atılmaya devam ediyor. İşte, Asgari ücret belli oldu mu, ne zaman açıklanır? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklama...