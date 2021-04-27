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Haberler Galeri Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşandı. Bankalarda sistem değişti ve yeni karar duyuruldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu. Yapılan düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Salgın sürecinde uygulanacak yeni kurarlar için detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 19:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 19:33
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Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi. Bankalarda sistem tamamen değişti. Artık uzaktan yapılacak. 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişiler için açıklama yapıldı. Banka müşterisi olmak isteyen kişiler için yeni düzenleme ile bundan sonra uzaktan kimlik tespiti yapılacak, mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden müşteri kabul edilebilecek. İşte yapılan düzenlemenin detaylarını haberimizde derledik.

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Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

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Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

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Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

Açıklamada, uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin "Faydalı Bilgiler" bölümünden ulaşılabileceği aktarıldı.

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Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

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Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen tam kapanma ile ilgili merak edilen detaylar belli oldu.