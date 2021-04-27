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Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşandı. Bankalarda sistem değişti ve yeni karar duyuruldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu. Yapılan düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Salgın sürecinde uygulanacak yeni kurarlar için detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 27.04.2021 19:33Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 19:33