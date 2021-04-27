Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...

Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi. Bankalarda sistem tamamen değişti. Artık uzaktan yapılacak. 1 Mayıs'tan itibaren başlıyor. Banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişiler için açıklama yapıldı. Banka müşterisi olmak isteyen kişiler için yeni düzenleme ile bundan sonra uzaktan kimlik tespiti yapılacak, mobil cihazlar ve bilgisayarlar üzerinden müşteri kabul edilebilecek. İşte yapılan düzenlemenin detaylarını haberimizde derledik.