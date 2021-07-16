16 Temmuz 2021, Cuma
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Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...
Borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26 Temmuz son ödeme tarihli Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu. SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında bayram nedeniyle beyannamelerin verilme sürelerinin ay sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. İşte, SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 22:44
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