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Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...

Borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26 Temmuz son ödeme tarihli Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu. SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında bayram nedeniyle beyannamelerin verilme sürelerinin ay sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu. İşte, SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları...

Giriş Tarihi: 16.07.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 22:44
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Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...

Borcu olanlara müjdeli haber geldi. O ödemelerle ilgili süre uzatıldı. Son dakika açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 26 Temmuz son ödeme tarihli Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi beyannamelerin verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu. Borcu olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları...

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Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...

SGK'dan yapılan açıklamada; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

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Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

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Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin "Sigorta Bildirimleri" ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

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Borcu olanlara müjdeli haber geldi! O ödemelerle ilgili süre uzatıldı! Son dakika açıklandı...

1- YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar yapılandırılacak.