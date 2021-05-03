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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli ikramiyelerinin hangi tarihlerde yatırılacağı açıklandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında hesaplara geçecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:34
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 12,7 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltildi. Şimdi ise gözler ödeme tarihlerinde. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılının ilk ikramiyeleri olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. 12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye verilecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek. SSK emeklilerinin ikramiyeleri 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti. Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağ-Kur bayram ikramiye ödemeleri hangi gün, ayın kaçında?

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.