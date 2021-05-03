Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

Tam kapanma kapsamında destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda daha önce 1.000 TL olarak verilen pandemi sosyal yardım ödemeleri 1.100 TL'ye yükseldi. Destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru ve sorgulama işlemlerini yapabilecekler. 1.100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Ödemelerin nereden ve nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.