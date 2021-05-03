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Haberler Galeri Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

Tam kapanma kapsamında destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda daha önce 1.000 TL olarak verilen pandemi sosyal yardım ödemeleri 1.100 TL'ye yükseldi. Destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru ve sorgulama işlemlerini yapabilecekler. 1.100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Ödemelerin nereden ve nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 13:00
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Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

1100 TL yardım ne zaman verilecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma sürecine geçildi. Genelgedeki muaf yerler ve kişiler haricinde tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi. Bu gelişmelerin ardından pandemi destek paketleri açıklandı. 1.100 TL olarak verilecek sosyal yardım ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, söz konusu destek ödemesi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Beklenen açıklama: 1100 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama

BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...