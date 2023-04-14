14 Nisan 2023, Cuma
Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?
"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti. Senede iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği merak konusu oluyor. Bu noktada, Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? sorusu gündeme taşınıyor. İşte, bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:36
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