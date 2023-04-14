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Haberler Galeri Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi kesinleşti. Senede iki kez emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin üniversite öğrencilerine de verilip verilmeyeceği merak konusu oluyor. Bu noktada, Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? sorusu gündeme taşınıyor. İşte, bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:36
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Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi?" sorusu binlerce kişi tarafından gündeme getirildi. Bayram ikramiyesi emekli ve yasa ile belirlenmiş bazı hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki defa ödeniyor ve bu yıl yapılan son zam ile 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseldi. Peki, Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

ÖĞRENCİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat hazırlıklarını sürdürüyor.

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Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencilerine verilecek bu bayram harçlığının bin lira seviyesinde olacağı ve emeklilerin aldığı gibi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödeneceği tahmin ediliyor.

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Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili kararın açıklanması bekleniyor çünkü Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

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Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Öğrencilere bayram harçlığı başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak emekli bayram ikramiyesi almak için daha önce herhangi bir başvuru yapılmamış ve emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak yatırılmıştı.