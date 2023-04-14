Öğrencilere bayram harçlığı ne zaman verilecek? Öğrencilere 1000 TL YARDIM başvuruları başladı mı?

"Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi?" sorusu binlerce kişi tarafından gündeme getirildi. Bayram ikramiyesi emekli ve yasa ile belirlenmiş bazı hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki defa ödeniyor ve bu yıl yapılan son zam ile 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseldi. Peki, Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi?