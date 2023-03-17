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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Bayrama yaklaşan dönemlerde ikramiyenin yatması bekleniyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 21:01
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Bu yıl ücretin artıp artmayacağı vatandaşlar tarafından konuşuluyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.