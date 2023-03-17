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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?
"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Bayrama yaklaşan dönemlerde ikramiyenin yatması bekleniyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?