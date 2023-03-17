"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verilmişti. Bu yıl ücretin artıp artmayacağı vatandaşlar tarafından konuşuluyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?