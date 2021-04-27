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Haberler Galeri Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz. Her yönüyle dört dörtlük bir proje oldu. Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı olacak. 7'nci kesimin maliyeti 5 milyar 200 milyon TL oldu. Projenin tamamlanmasıyla yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlayacağımız tasarruf da yıllık 357 milyon TL olacak. Hasdal-Habibler arasındaki kesim 10 kilometre. Bunun içinde bulunan, çift tüp kesintisiz olarak, 4.004 metrelik İstanbul'un en uzun tünelini hizmete açacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:21
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Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Türkiye'nin için en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz." dedi.

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Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimi Habibler-Hasdal şantiye alanında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

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Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Yürütülen çalışmalar ve sona yaklaşılan projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 400 kilometre uzunluğunda devasa bir çalışma olduğunu söyledi.

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Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimin de sonuna gelindiğini, burada yapılan çalışmaların bitirildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

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Dört dörtlük proje! İstanbul trafiğine büyük katkı: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

"Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Sultangazi-Cebeci tünellerinin içindeyiz şu an. Projenin 390 kilometrelik kesimini daha önce açarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bunun içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de vardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul şehir içi trafiğine ve boğaz köprülerine getirdiği kolaylığı vatandaşlarımız kullanarak gördü.