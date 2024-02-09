HaberlerGaleriÇeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
ABD yönlü haber akışının etkisiyle altın fiyatları düşüş yaşadı, ancak sonrasında bir toparlanma yaşandı. Ons altın, kısmi bir yükseliş kaydetti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın gram fiyatı, 2000 TL psikolojik desteği etrafında fiyatlanmaya başladı. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı.
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Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:14Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:25