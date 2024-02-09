Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

Altın gram fiyatı, ons fiyatlarının bulduğu destekle birlikte yükseliş trendini güçlendirdi. Gram altın, 2000 TL seviyesine yaklaşırken ons altın ise 2032 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu durum altın piyasasında belirli bir istikrarı yansıtırken, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin beklentilerini net rakamlarla açıkladı. Bu açıklamalar, yatırımcılara altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair önemli ipuçları sağlıyor ve piyasada karar almalarına yardımcı oluyor. İşte altın alacaklara kritik uyarı ve kazandıracak tavsiye...