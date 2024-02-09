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Haberler Galeri Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

ABD yönlü haber akışının etkisiyle altın fiyatları düşüş yaşadı, ancak sonrasında bir toparlanma yaşandı. Ons altın, kısmi bir yükseliş kaydetti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın gram fiyatı, 2000 TL psikolojik desteği etrafında fiyatlanmaya başladı. Piyasalardaki hareketlilikle birlikte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:25
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Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

Altın gram fiyatı, ons fiyatlarının bulduğu destekle birlikte yükseliş trendini güçlendirdi. Gram altın, 2000 TL seviyesine yaklaşırken ons altın ise 2032 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu durum altın piyasasında belirli bir istikrarı yansıtırken, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin beklentilerini net rakamlarla açıkladı. Bu açıklamalar, yatırımcılara altın fiyatlarının gelecekteki seyrine dair önemli ipuçları sağlıyor ve piyasada karar almalarına yardımcı oluyor. İşte altın alacaklara kritik uyarı ve kazandıracak tavsiye...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

İşte İslam Memiş'in altın piyasasına dair önemli açıklamaları ve uyarıları:

ALTIN FİYATLARINDAKİ DURUM

"Ons altın ve gram altın tarafında tekrar yukarı yönlü hareketler var. Ons altında 2058 dolar direncini hedef alan bir yükseliş karşımızda olabilir."

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Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

ÖNEMLİ ARALIKLAR VE DİRENÇ SEVİYELERİ

"2018-2058 dolar aralığı bizim için önemli. Bu bant aralığında dolaşmaya devam ediyor. Ons için ilk direnç seviyesi 2038 dolardı. Burayı şu anda yukarı yönlü kırmış durumda."

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Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

GRAM ALTIN FİYATI

"Altın gram fiyatı resmi kur tarafında yine 2000 TL seviyesi üzerini test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında. Yine 2070 lira direncini takip etmeye devam ediyoruz. 2070 lira seviyesi görüldükten sonra tekrar 2090 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak."

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Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...

2024 YILI BEKLENTİLERİ

"Beklentilerimize göre, ons altın ve gram altında yıllık bazda yükseliş trendi devam edecek. Gram altın için ilk direnç seviyemiz 2150 lira, yaz aylarında 2500-2700 lira, yıl sonunda ise 3000 lira beklentim var. Dolayısıyla, altın tarafındaki her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim."