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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin tahsis numarasına göre yapılacağını bildirmişti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında ikramiye ödemeleri erkene çekilmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 16:13
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Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İkramiye ödemeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kere ödeniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin Nisan ayında yapılacağı açıklanmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi nasıl verilecek? İşte cevaplar...

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Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da

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Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da

4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

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Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL ALINACAK?

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaş hesaplarına yatırılacak. 65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri istekleri halinde evlerine teslim edilecek.