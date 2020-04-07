Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesi ödemeleri, emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İkramiye ödemeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kere ödeniyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin Nisan ayında yapılacağı açıklanmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi nasıl verilecek? İşte cevaplar...