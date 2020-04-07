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Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin tahsis numarasına göre yapılacağını bildirmişti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında ikramiye ödemeleri erkene çekilmişti. Peki, emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 16:13
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