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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret son dakika: Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Brüt... Asgari ücret son dakika: Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Brüt...
Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşme tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı için yapılacak zam görüşmelerinin 4 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. İşte, Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Brüt...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 23:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 23:06
Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı ile ilgili milyonların merakla beklediği kritik tarih açıklandı. Asgari Ücret Komisyonu 81 milyonu yakından ilgilendiren asgari ücret için 4 Aralık'ta toplantılarına başlayacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği görüşmeden çıkacak yeni zam oranı ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Brüt...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?
Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.