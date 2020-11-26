Asgari ücret son dakika: Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Brüt...

Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşme tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı için yapılacak zam görüşmelerinin 4 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. İşte, Asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni maaşlar ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Brüt...