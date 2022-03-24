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Haberler Galeri Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemeleri alıyor. Yaklaşık 10 milyon emeklinin ikramiye ödemesinden yararlanması bekleniyor. 2018 yılında ödenmeye başlanan ikramiye ödemelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2022 18:45
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Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemesinden yararlanacak. 1.100 TL olarak ödenen ikramiye ödemelerinde bu yıl artış olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere ödemelerden yeni emeklilerde yararlanabiliyor. İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.

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Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

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Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

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Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.