Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.