HaberlerGaleriEmeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...
Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...
SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemeleri alıyor. Yaklaşık 10 milyon emeklinin ikramiye ödemesinden yararlanması bekleniyor. 2018 yılında ödenmeye başlanan ikramiye ödemelerinin 2022 yılında ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşte, SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...