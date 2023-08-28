Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alanlar...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik emekli maaşı zammı çalışmaları başladı. Emekli maaşlarının düzenlenmesi için ilgili bakanlıklar oransal artış ve seyyanen zam konularını ele alacak. Heyecanla karşılanan adım, Orta Vadeli Plan ve bütçe disiplini doğrultusunda atılıyor. Hal böyle olunca,"Emekliye ara zam olacak mı, var mı? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Ocak zammı için son hesaplamalar...