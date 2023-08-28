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Haberler Galeri Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alanlar...

Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alanlar...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik emekli maaşı zammı çalışmaları başladı. Emekli maaşlarının düzenlenmesi için ilgili bakanlıklar oransal artış ve seyyanen zam konularını ele alacak. Heyecanla karşılanan adım, Orta Vadeli Plan ve bütçe disiplini doğrultusunda atılıyor. Hal böyle olunca,"Emekliye ara zam olacak mı, var mı? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Ocak zammı için son hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 20:54
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Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7’den 77’ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla milyonlarca kişi SGK emekli zammı açıklamasını bekliyor. Düzenleme için Meclis'in açılması öngörülüyor ve ekonomik konuların ön planda olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, ocak ayında belirlenecek memur zamlarını referans alacak. Memur maaşlarındaki yaklaşık yüzde 45 artış, emekli maaşları için de yol gösterici olacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da bu düzenlemeye dahil edilecek. İşte emekli maaş zammı için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7’den 77’ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...

Emekli zammı düzenlemesi Meclis'in açılmasıyla beraber ekonomi yönetiminin önündeki öncelikli dosyalardan birisi olacak.

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Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7’den 77’ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Öte yandan 6 milyonu aşkın memur ve emeklisiyle 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için son kararı hakem heyeti verecek.

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Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7’den 77’ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi ve Orta Vadeli Plan'ın (OVP) temellerinin atılmasıyla beraber sıra emekliye ek zam düzenlemesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli talimatını verdi.

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Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7’den 77’ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...

Emekli zammı konusunda düzenleme için Meclis çalışması gerekiyor. Düzenlemenin teknik ve bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası kanun teklifi için konu Meclis'e taşınacak.