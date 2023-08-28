Emekli %33 kök zam tablosu oluştu! 7'den 77'ye SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için Ocak resmi çizildi! Seyyanen zam, 6 aylık enflasyon farkı...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik emekli maaşı zammı çalışmaları başladı. Emekli maaşlarının düzenlenmesi için ilgili bakanlıklar oransal artış ve seyyanen zam konularını ele alacak. Heyecanla karşılanan adım, Orta Vadeli Plan ve bütçe disiplini doğrultusunda atılıyor. Hal böyle olunca,"Emekliye ara zam olacak mı, var mı? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Ocak zammı için son hesaplamalar...