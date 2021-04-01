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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 1 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri... 1 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
1 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Hasta ve bakıma muhtaç insanlara bakan kişilere verilen evde bakım yardımı ödemeleri için araştırmalar başladı. Mart ayının sona ermesi ile birlikte gözler nisan ayı ödemelerine çevrildi. Evde bakım yardımından faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 1 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 16:39
Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, nisan ayı ödemeleri ile ilgili araştırmaların sürdürüyor. Her ay düzenli verilen evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Nisan ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den güncel listeye ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET) SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.