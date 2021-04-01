1 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...

Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, nisan ayı ödemeleri ile ilgili araştırmaların sürdürüyor. Her ay düzenli verilen evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...