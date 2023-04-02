02 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...

Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları neticesinde 6 aylık maaş zam oranı netleşiyor. Diğer yandan Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin sonuçlanması sonrasında yeni maaş hesaplamaları hız kazandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86, 2023 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 49,56 olarak paylaştı. İşte, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 16:41
  • 1
  • 24
Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...

Emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Ocak ve Temmuz ayında enflasyon rakamları ışında maaşlara 2 kez zam uygulanıyor. Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam oranı netleşecek. Merkez Bankası Katılımcıları Anketi sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, yeni zamlı maaş hesaplamaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Nisan Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

  • 3
  • 24
Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,86 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,86) göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.

  • 4
  • 24
Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,15 artış göstermişti.

  • 5
  • 24
Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.