HaberlerGaleriEmekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...
Emekli 2023 Temmuz maaş zammı hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'lu emekliye 8.500 TL çıktı! Refah Payı, seyyanen zam, ek artış, Temmuz enflasyon farkı...
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlendi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları neticesinde 6 aylık maaş zam oranı netleşiyor. Diğer yandan Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin sonuçlanması sonrasında yeni maaş hesaplamaları hız kazandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86, 2023 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 49,56 olarak paylaştı. İşte, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar için hesaplamalar!