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BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

BMS Çelik ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar halka arz edilen hisseleri yakından takip ediyor. BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım, Başkent Doğalgaz ile beraber BMS Çelik'in de halka arzına onay geldi. İşte, BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 03.06.2021 23:45
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BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım, Başkent Doğalgaz ile beraber BMS Çelik'in de halka arzına onay geldi. İşte, BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

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BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ HALKA ARZ NE ZAMAN? BMS ÇELİK HASIR SANAYİ HALKA ARZ KODU BELLİ Mİ?

Yatırımcılar ve vatandaşlar Türkiye'nin en tanınmış demir-çelik ihracatçı şirketlerinden olan BMS Çelik Hasır'ın halka arzının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.

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BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

Halka arzın onaylanması sonrası Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek talep toplama süreci merak ediliyor.

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BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

Borsa'da talep toplama işlemlerini 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek olan şirket, bununla beraber %60,9'luk sermaye artırımı gerçekleştirmiş olacak.

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BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

BMS Çelik Hasır'ın halka arzı pay başına 4,87 TL'den yapılacak. SPK Haftalık Bülteni'ne göre BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL olarak belirlendi.