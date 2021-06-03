BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?

BMS Çelik ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar halka arz edilen hisseleri yakından takip ediyor. BMS Çelik Hasır Sanayi halka arz sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım, Başkent Doğalgaz ile beraber BMS Çelik'in de halka arzına onay geldi. İşte, BMS Çelik ne zaman işlem görecek? BMS Çelik halka arz sonuçları ne zaman belli olacak?