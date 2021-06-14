Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı (Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne)

Kripto para piyasasında güçlü bir isim olan Elon Musk, yaptığı açıklamalarla coinlerin güçlü bir şekilde değer kazanmasına veya kayba uğramasına direkt etki ediyor. Musk'ın dünkü paylaşımları, Bitcoin'in yüzde 10 değer kazanamasını sağladı. Böylece kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 39 bin doların üzerine yükseldi. Peki Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler kaç dolar/TL oldu? (BTC, ETH, XRP ve diğer coinlerde son durum ne?)