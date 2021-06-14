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Haberler Galeri Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı (Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne)

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı (Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne)

Kripto para piyasasında güçlü bir isim olan Elon Musk, yaptığı açıklamalarla coinlerin güçlü bir şekilde değer kazanmasına veya kayba uğramasına direkt etki ediyor. Musk'ın dünkü paylaşımları, Bitcoin'in yüzde 10 değer kazanamasını sağladı. Böylece kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 39 bin doların üzerine yükseldi. Peki Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler kaç dolar/TL oldu? (BTC, ETH, XRP ve diğer coinlerde son durum ne?)

Giriş Tarihi: 14.06.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 09:09
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Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 39,000 doların üzerine yükseldi.

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Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne

Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kullanılan enerjinin "yaklaşık yüzde 50"sinin "temiz enerji" kaynaklı olmasının, satışlarda Bitcoin kabul edilmesi için yeterli olacağını belirtmesi, ancak, bu oranın nasıl ölçüleceğine ilişkin bir bilgi vermemesine karşın, yüzde 12'nin üzerinde tırmanan Bitcoin, tüm piyasaları da ardından sürükledi.

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Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne

Açıklama öncesi neredeyse tamamı kırmızıda olan piyasalarda, son 24 saat içinde en büyük 100 birimden 93'ü artıya geçti.

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Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne

Bitcoin'in, Musk'ın tweetinin hemen ardından tırmanışa geçtiğini vurgulayan analistler, "neredeyse tamamı kırmızıda olan kripto para piyasaları tablolarının birden bire yeşil denize dönüştüğüne" dikkat çektiler.

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Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bitcoin hızla yukarıya tırmandı Bitcoin Ethereum ve Altcoin'ler son durum ne

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 34,885.46 ve 39,746.35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 12.12 artışla 39,176.84 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 7.92 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 78 milyar dolar birden tırmanışla 733 milyar dolara yükseldi.