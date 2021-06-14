Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?

Mevduat faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bankalar faiz oranlarını sürekli güncellerken, yeni haftaya girmemiz ile birlikte yılın en yüksek faiz güncellemesi geldi. Bankada birikim yapmayı hedefleyen vatandaşlar en yüksek faiz veren bankaları araştırıyor. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve 32 gün sonunda ne kadar faiz getirisi sağlanabileceği konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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