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Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?

Mevduat faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bankalar faiz oranlarını sürekli güncellerken, yeni haftaya girmemiz ile birlikte yılın en yüksek faiz güncellemesi geldi. Bankada birikim yapmayı hedefleyen vatandaşlar en yüksek faiz veren bankaları araştırıyor. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve 32 gün sonunda ne kadar faiz getirisi sağlanabileceği konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 10:55
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Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı merakla beklenirken, gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Yeni haftaya girmemiz ile birlikte bankalarda yapacakları birikim ile aylık ne kadar kazanacaklarını merak eden vatadanşlar, bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırıyor. Haziran ayı mevduat faizleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte Haziran ayı banka banka güncel mevduat faiz oranları:

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.00

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.75

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

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Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.25

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.75

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Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?

Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.25

ICBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.75

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Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?

Yapı Kredi 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.00

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.50

Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.00