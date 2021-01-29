Elinizi çabuk tutun! Bugün son... BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR başvuru ekranı...

Son dakika... BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 268 personel alımı yapacak. 25 Ocak'ta başlayan başvurular bugün sona eriyor. Peki, 2021 İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...