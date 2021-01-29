Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Elinizi çabuk tutun! Bugün son... BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR başvuru ekranı... Elinizi çabuk tutun! Bugün son... BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 İŞKUR başvuru ekranı... Son dakika... BOTAŞ personel alımı bugün sona eriyor. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 2685 personel alımı yapılacak. Birçok kadroya yapılacak personel alımında son viraja girildi. BOTAŞ'ta görev almak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2021 BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR başvuru ekranı... Giriş Tarihi: 29.01.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 09:35
Son dakika... BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 268 personel alımı yapacak. 25 Ocak'ta başlayan başvurular bugün sona eriyor. Peki, 2021 İŞKUR BOTAŞ personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
25 Ocak'ta başlayan başvurular 29 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresi üzerinden yapabilecekler.
E-DEVLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...
Belirtilen linke tıkladıktan sonra e-Devley ya da İŞKUR sayfasını açınız. Daha sonra "Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adınız yazınız" bölümüne "BOTAŞ" yazın.
İlgili ilanlar listelendikten sonra başvuru yapacağınız bölüm üzerinden gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.
BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
5 Elektrik Mühendisi,
14 Makine Mühendisi, 3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi, 21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,
6 İnşaat Mühendisi,
9 Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2 Çevre Mühendisi, 3 Kimya Mühendisi, 6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,
1 Jeoloji Mühendisi, 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği, 3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi, 3 SBF / İİBF Hukuk, 5 İşletme,