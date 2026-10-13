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2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıl sonuna doğru geri sayım sürerken, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü kulağı 2027 yılı maaş zamlarına çevrildi. Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri ve açıklanan enflasyon verileri masadaki rakamları şekillendirirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı mesaisi öncesi kulisler hareketlendi. İşte 2027 asgari ücret için masadaki zam senaryolar.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 1

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte hem emekli maaş artışları hem de asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Enflasyon oranları ile yapılan hesaplar zamlar için de ipucu veriyor. Milyonlarca emekli, memur ve işçi maaş artışları için enflasyon oranlarını bekliyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 2

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bugün 2027 asgari ücret ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.İşte detaylar:

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 3

Milyonlarca emekli, memur ve işçi maaş artışları için enflasyon oranlarını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında olması beklenirken memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında bir artış bekleniyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 4

Böylece memurlar ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı da alacak. Memurlara yapılacak artış sosyal ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 5

İŞÇİLER DE BEKLİYOR

Bu arada emekli ve memurların dışında milyonlarca işçide gözünü Aralık ayına çevirdi. Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek. Yeni ücretin kaç lira olacağı da merak ediliyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 6

Asgari ücret emekli maaşlarındaki gibi direkt enflasyon ile belirlenmiyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 27 artış yapılmıştı.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 7

Bu yıl da benzer bir çalışma yapılması bekleniyor. Yine yüzde 25-30 aralığında bir artış olabileceği hesaplanıyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 8

YENİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Yüzde 25 artış olduğunda 33.030 olan brüt asgari ücret 41.287,50 TL'ye çıkacak. Net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulacak. Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücret 42.939 TL olacak. Net asgari ücret yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacak.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 9

Bu arada Orta Vadeli Program'da öngörülen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 28,4 olarak açıklanmıştı. Bu oran uygulandığında ise brüt asgari ücret 38.559 TL'yi çıkacak. OVP'deki enflasyon tahminine göre artış ile net asgari ücret ise 36 bin 49 TL olacak.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 10

ERKEN BAŞVUR KAZANÇLI ÇIK

Yeni yılla birlikte asgari ücretin artacak olması borçlanma miktarlarını da yükseltecek. Doğum, askerlik, yurt dışı gibi borçlanma yapacaklar, ya da Bağ-Kur primleri için ihya gerçekleştirecek esnaf için avantajlı döneme girmiş bulunuyoruz.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 11

Ödenecek miktar asgari ücret artışı oranında yükselecek. Böylece yıl sonuna kadar borçlanma başvurusu yapanlar yüzde 25-30 oranında daha az ödemiş olacaklar. Borçlanma yapacaklar ya da ihya imkanı olan Bağ-Kurlular emeklilik için gün satın almak için e-Devlet'ten başvuru yapabilirler.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 12

Başvuru bu yıl bitmeden yapılırsa yeni düzenleme ve asgari ücret artışından etkilenmezler. Mevcut rakamlardan faydalanabilmek için sadece başvuru yapmanız yeterli sayılacak.

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar 13

Hemen ödeme yapılmıyor. Başvurunuz değerlendiriliyor. 1 ay kadar sonra size bir ödeme emri geliyor ve bunu ödemek için de 2 ay süre veriliyor. Dolayısıyla başvurudan sonra yaklaşık 3 ay kadar süreniz oluyor. Hemen ödeme yapılmıyor.

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