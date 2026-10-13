2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar

Yıl sonuna doğru geri sayım sürerken, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü kulağı 2027 yılı maaş zamlarına çevrildi. Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri ve açıklanan enflasyon verileri masadaki rakamları şekillendirirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı mesaisi öncesi kulisler hareketlendi. İşte 2027 asgari ücret için masadaki zam senaryolar.

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte hem emekli maaş artışları hem de asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Enflasyon oranları ile yapılan hesaplar zamlar için de ipucu veriyor. Milyonlarca emekli, memur ve işçi maaş artışları için enflasyon oranlarını bekliyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bugün 2027 asgari ücret ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.İşte detaylar:

Milyonlarca emekli, memur ve işçi maaş artışları için enflasyon oranlarını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında olması beklenirken memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 7-8 aralığında bir artış bekleniyor.

Böylece memurlar ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı da alacak. Memurlara yapılacak artış sosyal ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.