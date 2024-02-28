Emekliye maaşını katlayacak reçete geldi! Yeni zam formüleri oluştu! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur’luya en az...

Hayat pahalılığı ile ilgili en çok etkilenen kesimin başında emeklilerin geldiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Emekli maaşları için ayrılan miktar 3 trilyon lira. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" diye konuştu.