Emekliye maaşını katlayacak reçete geldi! Yeni zam formüleri oluştu! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...
2024 yılında da emeklilerin öncelikli olarak değerlendirileceği açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zamlı olarak ödenerek, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. Gelecek yıl için bayram ikramiyesi de yüzde 50 zamlı olarak 3 bin TL olarak ödenecek. Bununla birlikte, emekli maaşları Temmuz ayında yeniden artacak.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2024
17:14
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, refah payı hariç yüzde 37,57 oranında gerçekleşti ve zamlı maaşlar bu oran üzerinden ödendi. Bu artışa ek olarak, hesaplara yüzde 11,68'lik ek zam farkı da yansıtıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlenirken, Haziran-Temmuz döneminde emekli maaşları yüzde 49,25'lik bir zamlı olarak ödenecek. Peki emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç artacak?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Başkan Erdoğan, daha fazla çalışarak daha fazla gelir elde ettikçe emeklilere hak ettiği paraların verileceğini vurguladı.
Hayat pahalılığı ile ilgili en çok etkilenen kesimin başında emeklilerin geldiğini ifade eden Başkan Erdoğan,
"Emekli maaşları için ayrılan miktar 3 trilyon lira. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" diye konuştu.
Birilerinin çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ettiğini ifade eden Erdoğan,
"16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Dikkat ediniz mevcut maaş tutarından bahsetmiyorum. Ek artışın maliyetini anlatıyorum. Ülkemizde tek çivi çakmasak, bütçeyi buraya aktarsak bile yetmiyor. Deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak bile yine yeterli gelmiyor. Devletin çalışanlarına maaşlarına vermesek o zaman belki bu tutarı karşılayabiliriz." açıklamasında bulundu.
2024 yılı, emekliler için umut verici haberlerle başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk yarısında yüzde 37,57 oranında bir maaş artışı aldı. Bu oran, refah payı dışında hesaplandı. Ardından yapılan ek bir zamla, maaşlara yüzde 11,68 oranında daha artış yapıldı, böylece emeklilerin maaşları önemli ölçüde yükseldi.