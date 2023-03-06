EYT başvurusunda neye dikkat edilmeli? EYT başvurusunda 3 KRİTİK DETAY

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, SGK'lar da yoğunluk oluşturuyor. Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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