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EYT başvurusunda neye dikkat edilmeli? EYT başvurusunda 3 KRİTİK DETAY

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 10:02
Güncelleme:06.03.2023 10:02
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, SGK'lar da yoğunluk oluşturuyor. Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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